जयपुर में जहां से आशुतोष रांका और CJP टीम को पीट-पीटकर भगाया, वहां अब सरकारी स्कूल पर चला बुलडोजर

बता दें कि 21 अगस्त को रामपुरा-कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल की बदहाल स्थिति का जायजा लेने शुक्रवार सुबह पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। कहासुनी धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई थी। सीजेपी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है, जबकि ग्रामीणों ने राजनीतिक दखलअंदाजी का विरोध करते हुए कहा कि वे स्कूल की मरम्मत खुद करा लेंगे। ग्रामीणों के हमले में सीजेपी के पांच कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे और सात को चोट आई थी। विवाद के बाद ग्रामीणों ने शिवदासपुरा थाने में सीजेपी के आशुतोष रांका और उनके साथ आए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं सीजेपी की रेखा, सलमान सहित अन्य ने गांव के लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था।