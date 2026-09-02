Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 4-5 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी; कई संभागों में बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Alert : जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं।