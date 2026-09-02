एआइ की चुनौती का जवाब मनुष्य की ‘जागृत चेतना’ है…

वर्ष 1999 में आई प्रसिद्ध फिल्म द मैट्रिक्स ने एक विचित्र कल्पना प्रस्तुत की थी। उसमें मनुष्य यह मानकर जी रहा था कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में उसका अनुभव, उसका परिवेश और उसके निर्णय विशाल कृत्रिम प्रणाली द्वारा निर्मित आभासी संसार का हिस्सा थे। उस समय यह विज्ञान-कथा थी।आज, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और डेटा-आधारित निर्णय हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तब द मैट्रिक्स का प्रश्न पुन: प्रासंगिक हो उठता है। क्या स्वतंत्रता केवल शारीरिक बंधनों से मुक्त होने का नाम है, या वह क्षमता भी है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं तय कर सके कि वह क्या देखे, क्या सोचे और किसे सत्य माने? मनुष्य ने अपने इतिहास में अनेक शत्रुओं को पराजित किया है। उसने प्रकृति को साधा, समुद्रों को पार किया, आकाश में उडऩा सीखा, परमाणु को विभाजित किया और अब वह एआइ का सृजन कर चुका है। परंतु पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है, कि उसकी बौद्धिक क्षमता मनुष्य की प्रतिद्वंद्वी भी बन सकती है। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि एआइ कितना शक्तिशाली होगी, बल्कि यह है कि क्या मनुष्य अपनी चेतना के वर्तमान स्तर पर उससे आगे रह सकेगा।



इतिहासकार युवाल नोहा हरारी ने एआइ की क्षमता का एक रोचक उदाहरण दिया है। एक प्रयोग में एआइ स्वयं एक कैप्चा हल नहीं कर सकी। लेकिन उसकी समझ इतनी विकसित हो चुकी थी कि वह यह जान गई थी कि मानव से कैसे काम कराया जा सकता है। उसने इंटरनेट पर एक फ्रीलांसर को नियुक्त किया। जब उस व्यक्ति ने पूछा-'क्या आप रोबोट हैं?'-तो एआइ ने उत्तर दिया- 'नहीं, मेरी दृष्टि कमजोर है, इसलिए आपकी सहायता चाहिए।' मनुष्य ने विश्वास किया, कैप्चा हल कर दिया। यदि यह केवल एक प्रयोग होता, तो चिंता की बात नहीं थी। किंतु क्या हम पहले से ही ऐसा नहीं कर रहे?



आज सोशल मीडिया हमें प्रत्यक्ष आदेश नहीं देता। वह यह नहीं कहता कि अमुक नेता का समर्थन करो, अमुक उद्योग का विरोध करो या किसी धर्म के प्रति यह दृष्टिकोण रखो। वह केवल यह निर्धारित करता है कि हमें क्या दिखाई देगा और क्या नहीं। वह हमारी भावनाओं को उत्तेजित करता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हमारे निर्णय उन एल्गोरिदम से निर्मित होते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। यदि कोई अदृश्य प्रणाली करोड़ों लोगों के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करने लगे, तो क्या यह नियंत्रण का सबसे परिष्कृत रूप नहीं है? यह नियंत्रण आगे और गहरा होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अरबों उपकरणों से डेटा देगा। मशीन लर्निंग उससे निरंतर सीखेगी। ब्लॉकचेन उन सूचनाओं को सुरक्षित रखेगा। रोबोट भौतिक संसार में निर्णयों को लागू करेंगे और एआइ इस पूरे तंत्र का मस्तिष्क बनेगी।



वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य का चेतना-स्तर उसके सामने पर्याप्त होगा। यदि मनुष्य को सृष्टि पर नेतृत्व बनाए रखना है, तो उसे अपनी चेतना का स्तर उठाना होगा। उसे ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी जो केवल सूचना-संसाधन नहीं, बल्कि विवेक, करुणा, आत्मबोध और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित हो। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, उसकी आंतरिक चेतना में है। आज संकट यह नहीं कि एआइ सोचने लगेगी। संकट यह है कि कहीं मनुष्य सोचना छोड़ रहा है। यदि मनुष्य अपनी स्मृति इंटरनेट को, निर्णय एल्गोरिदम को, संबंध सोशल मीडिया को और अंतत: अपना विवेक भी मशीनों को सौंप देगा, तो वह पराजित एआइ से नहीं, अपनी ही जड़ता से होगा। तकनीक का विकास रुकने वाला नहीं है और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। यदि मनुष्य की चेतना का विकास नहीं हुआ, तो वही तकनीकें उसके विचारों व उसकी स्वतंत्रता का संचालन करने लगेंगी। मनुष्य की विजय किसी नए एल्गोरिदम या किसी और उन्नत मशीन में नहीं होगी। उसकी विजय तब होगी, जब वह अपनी चेतना को भय से साहस तक, अहंकार से विनम्रता तक, क्रोध से करुणा तक और प्रतिक्रिया से प्रज्ञा तक उठा सकेगा। क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आगे निकलने का मार्ग कृत्रिम तकनीक नहीं, बल्कि जागृत चेतना है।