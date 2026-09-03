राजस्थान निकाय चुनाव: BJP ने 480 सीटों पर उतारे मुस्लिम कैंडिडेट, भाजपा के 51% तो कांग्रेस के 49% प्रत्याशी ‘युवा’

भाजपा के टिकट वितरण में युवा चेहरों को प्रमुखता दी गई है। पार्टी के अनुसार, 6 प्रतिशत प्रत्याशी 25 साल तक, 45 प्रतिशत 26 से 40 साल, 27 प्रतिशत 41 से 50 साल और 22 प्रतिशत 50 साल से अधिक उम्र के हैं। यानी, 40 साल तक की उम्र वाले प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है।

करीब 3900 महिलाओं को टिकट मिला है, जो करीब 38 प्रतिशत हैं। भाजपा ने ओबीसी वर्ग को भी पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी देने का दावा किया है। साथ ही 480 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने का दावा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था।