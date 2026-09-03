राजस्थान निकाय चुनाव: BJP ने 480 सीटों पर उतारे मुस्लिम कैंडिडेट, भाजपा के 51% तो कांग्रेस के 49% प्रत्याशी ‘युवा’

राजस्थान निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन में अनुभव के साथ युवा जोश का संतुलन (फोटो पत्रिका नेटवर्क)
Rajasthan Nikay Chunav 2026: जयपुर: निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में बदलाव नजर आया है। भाजपा और कांग्रेस ने टिकट वितरण के जरिए युवा, महिला और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। दोनों दलों के टिकट आंकड़ों में हर दूसरा प्रत्याशी 40 साल तक की उम्र का है। भाजपा ने ऐसे 51% और कांग्रेस ने 49% प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। महिलाओं को भी दोनों दलों ने 33% आरक्षण से अधिक टिकट दिए जाने का दावा किया है। भाजपा में महिलाओं की हिस्सेदारी 38% और कांग्रेस में 37% बताई जा रही है।
दोनों दलों ने ओबीसी वर्ग को भी निर्धारित से 5% से अधिक टिकट देकर भरोसा जताया है। युवा प्रत्याशियों के मामले में भाजपा, कांग्रेस से थोड़ा आगे है। कांग्रेस ने 41 से 50 साल के वर्ग में भाजपा से 2% अधिक टिकट दिए हैं। 50 साल से अधिक उम्र वाले प्रत्याशियों की हिस्सेदारी दोनों दलों में समान 22% है। दोनों दलों ने युवाओं के साथ अनुभवी चेहरों को महत्व दिया है।
भाजपा के टिकट वितरण में युवा चेहरों को प्रमुखता दी गई है। पार्टी के अनुसार, 6 प्रतिशत प्रत्याशी 25 साल तक, 45 प्रतिशत 26 से 40 साल, 27 प्रतिशत 41 से 50 साल और 22 प्रतिशत 50 साल से अधिक उम्र के हैं। यानी, 40 साल तक की उम्र वाले प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है।
करीब 3900 महिलाओं को टिकट मिला है, जो करीब 38 प्रतिशत हैं। भाजपा ने ओबीसी वर्ग को भी पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी देने का दावा किया है। साथ ही 480 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने का दावा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था।
कांग्रेस ने टिकट वितरण में युवा व सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्रमुखता दी है। पार्टी के आंकड़ों के अनुसार, 5 प्रतिशत प्रत्याशी 25 साल तक, 44 प्रतिशत 26 से 40 साल, 29 प्रतिशत 41 से 50 साल और 22 प्रतिशत 50 साल से अधिक उम्र के हैं। इस तरह 40 साल तक के प्रत्याशियों की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है।
महिलाओं को 37 प्रतिशत टिकट दिए गए हैं, जो 33 प्रतिशत आरक्षण से 4 प्रतिशत अधिक है। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण की निर्धारित हिस्सेदारी से 5 प्रतिशत से अधिक टिकट देने का दावा किया है। इस तरह पार्टी ने युवा, महिला और पिछड़ा वर्ग, तीनों सामाजिक समूहों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का संदेश देने की कोशिश की है।
जांच के बाद 49,064 प्रत्याशियों के 52,798 नामांकन वैध पाए गए हैं, जिनमें से बुधवार को 500 से अधिक नामांकन वापस ले लिए गए। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद चुनाव मैदान की असली तस्वीर सामने आएगी।
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