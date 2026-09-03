19 अगस्त को जमा होनी थी गाड़ी, फिर भी आचार संहिता में 11 दिन सरकारी वाहन दौड़ाते रहे अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर

Alwar District Chief Balbir Chhillar Code of Conduct Violation: नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के दौरान अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर की ओर से सरकारी वाहन के उपयोग की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि 19 अगस्त को आचार संहिता लागू होने के बाद भी जिला प्रमुख ने जिला परिषद का सरकारी वाहन वापस जमा नहीं कराया और करीब 11 दिनों तक उसका उपयोग किया। यह वाहन 31 अगस्त को जिला परिषद में वापस जमा कराया गया।