जयपुर निगम चुनाव: ‘विधायक ने पूछा पर्सनली मेरे लिए क्या किया?’, टिकट से वंचित युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पूजा भार्गव के गंभीर आरोप

पूजा भार्गव ने आदर्श नगर विधायक पर टिकट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने मुझसे पूछा कि मैंने पर्सनली उनके लिए क्या किया है। इसको लेकर भार्गव ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी को दिया उनका समय, पार्टी में किए गए काम और सड़कों पर किए गए संघर्ष विधायक को नजर नहीं आते। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि इधर DCC प्रेसिडेंट मुझसे मिलना नहीं चाहतें हैं उनका कहना है कि मैंने उनके सामने अध्यक्ष की दावेदारी पेश की। पूजा ने उन पर इंसिक्योरिटी की भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हुए पार्षद पद के लिए दावेदारी पेश की है।