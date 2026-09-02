Jodhpur Accident: ‘पापा जल्दी आना…’ कहकर इंतजार करती रह गई मासूम, 5 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

शेरगढ़ कस्बे में मेगा हाईवे स्थित होटल के पास मंगलवार रात करीब 8 बजे हुए हादसे में रमेश कुमार पुत्र गंगाराम की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रमेश बाइक से घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रमेश सड़क पर जा गिरा। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल रमेश की मौके पर ही जान चली गई।