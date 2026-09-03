जोधपुर नगर निगम चुनाव : ‘अब मत आना… दरवाजा बंद हो गया’, नाम वापसी में अजब-गजब नजारे

गत 31 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। 100 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने बागी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किए थे। दो-तीन दिन समझाइश व मान-मनौव्वल के बाद कई बागी नाम वापस लेने को मान गए। वहीं, कई मोबाइल बंद कर गायब हो गए। सहमत होने वाले बागियों को प्रत्याशी व पार्टी के नेता अपने साथ लेकर एआरओ व अटल सेवा केन्द्र पहुंचे। कई प्रत्याशी ऐसे बागियों को कंधे पर भी बिठाकर लाए। नामांकन पत्र वापस लेने के बाद इनको मालाएं पहनाईं गईं।