IMD Alert: राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। जयपुर सहित 24 जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जयपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।