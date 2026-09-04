Jalore News: जाणवी फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने रिमांड पर लिया, अवैध पिस्टल बरामद

jalore: पकड़ा गया मुख्य आरोपी (फोटो-पत्रिका)
जालोर। सरवाना थाना क्षेत्र के जाणवी गांव में 23 अगस्त को हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई देशी पिस्टल (कट्टा) बरामद करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलेश विश्नोई निवासी डडूसन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। उससे वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और घटना के पीछे की पूरी साजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है।
पुलिस के अनुसार 23 अगस्त को धोलाराम और नरेश कुमार सरहद सुजाननगर-जाणवी क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान कमलेश विश्नोई और उसके साथियों ने दोनों को रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली नरेश कुमार के गले में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया था।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गए। घटना के संबंध में सरवाना थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग स्तर पर जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में फायरिंग के पीछे सामाजिक विवाद सामने आया है। जांच में सामने आया कि घायल युवक ने गांव से एक लड़की को भगाने में एक युवक का सहयोग किया था। बताया जा रहा है कि वह युवक पूर्व में भी इस तरह की घटना में सहयोग कर चुका था। इसी बात को लेकर लड़की के परिजनों में आक्रोश था। पुलिस अब इसी विवाद को फायरिंग की वारदात से जोड़कर जांच कर रही है।
इस मामले में पिस्टल बरामद होने के बाद जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जालोर में पूर्व में भी फायरिंग की कई घटनाओं में पिस्टल और देशी कट्टों के इस्तेमाल की बात सामने आती रही है। ऐसे में पुलिस के सामने अब चुनौती केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने की नहीं, बल्कि हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क तक पहुंचने की भी है।
वर्ष 2019 में एसओजी की कार्रवाई में मध्य प्रदेश के धार से हथियार लाकर जालोर क्षेत्र में सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया था। उस कार्रवाई में तीन हथियार तस्करों से 10 पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इससे जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई के दूसरे राज्यों से जुड़े नेटवर्क की आशंका सामने आई थी।
थानाधिकारी मोहनलाल कुमावत ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आरोपी से रिमांड के दौरान वारदात में शामिल अन्य लोगों और हथियार की उपलब्धता को लेकर पूछताछ की जा रही है।
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