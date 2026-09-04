Jalore News: जाणवी फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने रिमांड पर लिया, अवैध पिस्टल बरामद

जालोर। सरवाना थाना क्षेत्र के जाणवी गांव में 23 अगस्त को हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई देशी पिस्टल (कट्टा) बरामद करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलेश विश्नोई निवासी डडूसन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। उससे वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और घटना के पीछे की पूरी साजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है।