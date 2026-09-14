Jhalawar Nagar Parishad Result 2026 : झालावाड़ में कांग्रेस की आंधी, भाजपा का सियासी गणित बिगड़ा

Jhalawar Nagar Parishad Result 2026 : झालावाड़। नगर परिषद चुनाव के नतीजों ने झालावाड़ की सियासत में ऐसा पासा पलटा कि चुनावी समीकरणों के सारे अनुमान धरे रह गए। 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस ने 29 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया। दूसरी ओर भाजपा 13 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने एक वार्ड में जीत दर्ज कर अपना खाता खोला, जबकि दो निर्दलीयों ने भी अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया।