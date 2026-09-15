Rajasthan Earthquake : राजस्थान में भूकम्प के लगातार 4 झटके, ग्रामीणों में दहशत, स्कूल की छुट्टी कराई गई

Rajasthan Earthquake : झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड के नौलाई गांव और आस-पास के इलाके में सोमवार सुबह भूकम्प के झटकों से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सुबह करीब ढाई घंटे के दौरान चार बार झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि कई घरों में बर्तन गिर गए। घबराए ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक खुले में बैठे रहे। भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 आंकी गई है।