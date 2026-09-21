झालावाड़ नगर परिषद में बड़ा उलटफेर: कांग्रेस के राजेश गुर्जर बने सभापति, BJP से छीनी सत्ता; जानें वोटों का अंतर

झालावाड़ नगर परिषद के 45 वार्डों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 29 पार्षद जीतकर आए थे, जबकि बीजेपी के 13 पार्षद निर्वाचित हुए। इसके अलावा दो निर्दलीय और एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की थी। सभापति चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के पार्षदों के बीच क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। वार्ड चुनाव के आंकड़ों के मुकाबले सभापति चुनाव में कांग्रेस को एक अतिरिक्त वोट मिला, जबकि बीजेपी को दो अतिरिक्त वोट हासिल हुए।