झालावाड़ जिले में मूसलाधार बारिश : परवन-कालीसिंध समेत 4 बांधों के गेट खुले, चंवली बांध पर चली चादर

झालावाड़। जिले में बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। कई इलाकों में तेज बारिश के चलते नदी-नालों में पानी का बहाव बढ़ गया, जबकि बांधों में लगातार हो रही पानी की आवक के कारण जल संसाधन विभाग को गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। निर्माणाधीन परवन बांध से करीब 31,600 क्यूसेक और कालीसिंध बांध से करीब 59,630 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। वहीं चंवली बांध पर पांच सेंटीमीटर की चादर चल रही है।