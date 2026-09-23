बारां जिला परिषद और पंचायत समिति आरक्षण लॉटरी जारी: कई दिग्गजों के सपने टूटे, जानें आपकी सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव

Baran Panchayat Election Reservation Lottery: पंचायतीराज आम चुनाव 2026 को लेकर बारां जिले में गांवों की सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। बुधवार को जिला कलक्ट्रेट में बारां जिला परिषद के 29 वार्ड, 10 पंचायत समितियों के 168 वार्ड और प्रधान पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। आरक्षण की स्थिति साफ होने के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं।