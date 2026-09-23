चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: कौन कहां से लड़ेगा? जिला परिषद और 11 प्रधान पदों का आरक्षण तय, देखें अपने वार्ड की लॉटरी रिपोर्ट

Chittorgarh Panchayat Election Reservation Lottery (Patrika Photo)
Chittorgarh Panchayat Elections Reservation Lottery: चित्तौड़गढ़ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की शह-मात का खेल अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। सोमवार को जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। चुनावी चौसर बिछ गई। जिला कलक्टर डॉ. मंजू, एडीएम प्रशासन दिनेश धाकड़ और एडीएम रावतभाटा राजलक्ष्मी गहलोत की मौजूदगी में स्कूली बच्चों के हाथों पर्चियां निकलवाई गईं। पर्ची खुलते ही कई लोगों के चेहरे खिल उठे, तो कई दावेदारों के चुनावी गणित पर पानी फिर गया।
जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। नए परिसीमन के लागू होने के बाद चुनाव का दायरा काफी बढ़ गया है। आरक्षण की स्थिति साफ होते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने दावेदारों की तलाश शुरू कर दी है। जिन सीटों पर समीकरण बदले हैं, वहां नेता अब अपने घर की महिलाओं या नए चेहरों को मैदान में उतारने की जुगत भिड़ा रहे हैं। चौपालों पर चुनावी चर्चाएं गर्मा गई हैं। उल्लेखनीय है कि जिला प्रमुख का पद पहले ही अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है।
कलक्ट्रेट परिसर स्थित ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ सभागार में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होने पर नाममात्र के लोग थे, लेकिन जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती गई, भीड़ भी बढ़ती गई। ऐसे में हॉल में अत्यधिक शोर होने पर बीच-बीच में जयकारे लगाकर लोगों को शांत किया जा रहा था। हालांकि, प्रमुख पंचायत समितियों की लॉटरी के बाद लोगों की संख्या कम होती चली गई। इस दौरान हंसी की फुहारें भी छूटती रहीं।
कलक्ट्रेट के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ सभागार में चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। इसी प्रकार सभी पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में 359 सरपंच और 3,159 वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जाएगी।
35 जिला परिषद सदस्य
11 पंचायत समिति प्रधान
199 पंचायत समिति सदस्य
359 ग्राम पंचायतें (सरपंच)
3,159 वार्ड पंच
चित्तौड़गढ़ — अनारक्षित ओपन
गंगरार — एससी महिला
कपासन — एससी ओपन
राशमी — एसटी महिला
भदेसर — एसटी ओपन
डूंगला — ओबीसी ओपन
भूपालसागर — अनारक्षित ओपन
निम्बाहेड़ा — अनारक्षित महिला
बेगूं — अनारक्षित ओपन
भैंसरोडगढ़ — अनारक्षित महिला
बड़ीसादड़ी — अनारक्षित महिला
आरक्षित वर्ग — वार्ड नंबर
एससी महिला — 1, 7, 15
एससी ओपन — 2, 13, 18
एसटी महिला — 28, 29
एसटी ओपन — 19, 26, 27
ओबीसी महिला — 25, 30, 33
ओबीसी ओपन — 4, 9, 24
अनारक्षित महिला — 5, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 32, 34
अनारक्षित पुरुष — 3, 6, 8, 11, 20, 22, 23, 31, 35
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 4, 19
एससी ओपन — 1, 10, 12
एसटी महिला — 20, 11
एसटी ओपन — 22, 28
ओबीसी महिला — 3, 27
ओबीसी ओपन — 6, 18, 25
अनारक्षित महिला — 2, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 29
अनारक्षित ओपन — 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 12, 13
एससी ओपन — 3, 7
एसटी महिला — 15, 21
एसटी ओपन — 9, 11
ओबीसी महिला — 4
ओबीसी ओपन — 19, 22
अनारक्षित महिला — 1, 5, 8, 10, 18, 20
अनारक्षित ओपन — 2, 6, 14, 16, 17, 23
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 7
एससी ओपन — 1, 2
एसटी महिला — 8
एसटी ओपन — 17
ओबीसी महिला — 4, 14
ओबीसी ओपन — 5, 10
अनारक्षित महिला — 3, 11, 12, 13, 15
अनारक्षित ओपन — 6, 9, 16, 18, 19
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 17
एससी ओपन — 13
एसटी महिला — 10, 14
एसटी ओपन — 9, 11, 12
ओबीसी महिला — 00
ओबीसी ओपन — 8
अनारक्षित महिला — 2, 3, 4, 7, 16
अनारक्षित ओपन — 1, 5, 6, 15
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 6
एससी ओपन — 12, 17
एसटी महिला — 00
एसटी ओपन — 13
ओबीसी महिला — 1
ओबीसी ओपन — 3, 8
अनारक्षित महिला — 4, 7, 10, 11, 15, 16
अनारक्षित ओपन — 2, 5, 9, 14
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 1
एससी ओपन — 5, 12
एसटी महिला — 9
एसटी ओपन — 13
ओबीसी महिला — 2
ओबीसी ओपन — 14, 16
अनारक्षित महिला — 3, 6, 8, 11, 15
अनारक्षित ओपन — 4, 7, 10, 17
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 15
एससी ओपन — 13, 14
एसटी महिला — 6
एसटी ओपन — 2
ओबीसी महिला — 16
ओबीसी ओपन — 1, 5
अनारक्षित महिला — 4, 7, 11, 12, 17
अनारक्षित ओपन — 3, 8, 9, 10
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 7
एससी ओपन — 9, 10
एसटी महिला — 1
एसटी ओपन — 5
ओबीसी महिला — 14
ओबीसी ओपन — 3
अनारक्षित महिला — 4, 6, 11, 12
अनारक्षित ओपन — 2, 8, 13, 15
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 3
एससी ओपन — 9, 12
एसटी महिला — 00
एसटी ओपन — 6
ओबीसी महिला — 8
ओबीसी ओपन — 4, 10
अनारक्षित महिला — 1, 2, 7, 13, 14
अनारक्षित ओपन — 5, 11, 15
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 10
एससी ओपन — 9
एसटी महिला — 11, 12
एसटी ओपन — 3, 15
ओबीसी महिला — 00
ओबीसी ओपन — 1
अनारक्षित महिला — 2, 4, 7, 8
अनारक्षित ओपन — 5, 6, 13, 14
आरक्षित वर्ग — वार्ड संख्या
एससी महिला — 10
एससी ओपन — 2
एसटी महिला — 9
एसटी ओपन — 14
ओबीसी महिला — 8
ओबीसी ओपन — 5, 11
अनारक्षित महिला — 3, 12, 13, 15
अनारक्षित ओपन — 1, 4, 6, 7
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