चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: कौन कहां से लड़ेगा? जिला परिषद और 11 प्रधान पदों का आरक्षण तय, देखें अपने वार्ड की लॉटरी रिपोर्ट

जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। नए परिसीमन के लागू होने के बाद चुनाव का दायरा काफी बढ़ गया है। आरक्षण की स्थिति साफ होते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने दावेदारों की तलाश शुरू कर दी है। जिन सीटों पर समीकरण बदले हैं, वहां नेता अब अपने घर की महिलाओं या नए चेहरों को मैदान में उतारने की जुगत भिड़ा रहे हैं। चौपालों पर चुनावी चर्चाएं गर्मा गई हैं। उल्लेखनीय है कि जिला प्रमुख का पद पहले ही अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है।