सवाईमाधोपुर पंचायत चुनाव में बदले सियासी समीकरण, आधी सीटों पर महिलाएं बनेंगी प्रधान; जानें कहां कौन लड़ सकेगा चुनाव

प्रधान पदों की लॉटरी में जिले की आठ में से चार पंचायत समितियां महिलाओं के खाते में गई हैं। इनमें एक सीट एससी महिला और तीन सीट अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। इससे इन पंचायत समितियों में अब महिला दावेदारों के नामों को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय स्तर पर मंथन शुरू होने की संभावना है। वहीं, खंडार में एससी, वजीरपुर में एसटी और चौथ का बरवाड़ा में ओबीसी के लिए प्रधान पद आरक्षित हुआ है। गंगापुर सिटी का प्रधान पद अनारक्षित रखा गया है।