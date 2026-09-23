23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर पंचायत चुनाव में बदले सियासी समीकरण, आधी सीटों पर महिलाएं बनेंगी प्रधान; जानें कहां कौन लड़ सकेगा चुनाव

सवाईमाधोपुर में पंचायतीराज चुनाव को लेकर आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। जिले की 8 पंचायत समितियों में 4 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। मलारना डूंगर एससी महिला, जबकि सवाईमाधोपुर, बामनवास और बौंली अनारक्षित महिला सीटें हैं।
3 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Arvind Rao

Sep 23, 2026

sawaimadhopur panchayati raj election

Sawai Madhopur Panchayati Raj Election (Patrika Photo)

SawaiMadhopur Panchayati Raj Election: पंचायतीराज आम चुनाव को लेकर सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। खास बात यह है कि जिले की आठ पंचायत समितियों में से चार प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। यानी जिले की आधी पंचायत समितियों में अब प्रधान पद पर महिला चेहरा काबिज होगा।

आरक्षण की स्थिति सामने आने के साथ ही इन सीटों पर महिला दावेदारों को लेकर ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को हुई लॉटरी में मलारना डूंगर प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ है। वहीं, सवाईमाधोपुर, बामनवास और बौंली के प्रधान पद अनारक्षित महिला के लिए तय किए गए हैं। ऐसे में इन चारों पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए प्रधान बनने का रास्ता साफ हुआ है।

आधी सीटों पर महिला दावेदारी

प्रधान पदों की लॉटरी में जिले की आठ में से चार पंचायत समितियां महिलाओं के खाते में गई हैं। इनमें एक सीट एससी महिला और तीन सीट अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। इससे इन पंचायत समितियों में अब महिला दावेदारों के नामों को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय स्तर पर मंथन शुरू होने की संभावना है। वहीं, खंडार में एससी, वजीरपुर में एसटी और चौथ का बरवाड़ा में ओबीसी के लिए प्रधान पद आरक्षित हुआ है। गंगापुर सिटी का प्रधान पद अनारक्षित रखा गया है।

आरक्षण तय होने के बाद अब पंचायत समितिवार राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। जिन सीटों पर महिला आरक्षण हुआ है, वहां संभावित महिला प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज होंगी। वहीं, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षित सीटों पर संबंधित वर्ग के दावेदार सक्रिय होंगे।

सवाईमाधोपुर की 8 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के आरक्षण की स्थिति

पंचायत समिति मलारना डूंगर — अनुसूचित जाति (महिला)
पंचायत समिति खंडार — अनुसूचित जाति
पंचायत समिति वजीरपुर — अनुसूचित जनजाति
पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा — अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
पंचायत समिति गंगापुर सिटी — अनारक्षित
पंचायत समिति सवाईमाधोपुर — अनारक्षित महिला
पंचायत समिति बामनवास — अनारक्षित महिला
पंचायत समिति बौंली — अनारक्षित महिला


सवाईमाधोपुर जिला परिषद सदस्य

कुल वार्ड — 31

अनुसूचित जाति: 2, 15, 18
अनुसूचित जाति महिला: 7, 16, 31
अनुसूचित जनजाति: 4, 13, 19, 30
अनुसूचित जनजाति महिला: 1, 6, 22, 23
ओबीसी: 17
अनारक्षित महिला: 9, 10, 11, 12, 21, 24, 27, 29
अनारक्षित वार्ड: 3, 5, 8, 14, 20, 25, 26, 28
पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण
पंचायत समिति — बामनवास

कुल वार्ड — 23

एससी: 3, 6, 17
एससी महिला: 5, 16
एसटी: 9, 21, 23
एसटी महिला: 10, 12
ओबीसी: 1
अनारक्षित महिला: 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22
अनारक्षित: 2, 4, 7, 8, 15
पंचायत समिति — बौंली

कुल वार्ड — 19

एससी: 3, 7
एससी महिला: 1, 5
एसटी: 13, 14
एसटी महिला: 11, 16
ओबीसी: 2
अनारक्षित महिला: 4, 6, 9, 10, 18
अनारक्षित: 8, 12, 15, 17, 19
पंचायत समिति — गंगापुर सिटी

कुल वार्ड — 19

एससी: 3, 14
एससी महिला: 6, 10
एसटी: 17
एसटी महिला: 8
ओबीसी महिला: 1
ओबीसी: 13, 16
अनारक्षित महिला: 2, 5, 9, 18, 19
अनारक्षित: 4, 7, 11, 12, 15
पंचायत समिति — सवाईमाधोपुर

कुल वार्ड — 23

एससी: 8, 9
एससी महिला: 11
एसटी: 6, 13, 15, 22
एसटी महिला: 1, 18, 23
ओबीसी: 5
अनारक्षित महिला: 2, 3, 7, 10, 14, 19, 21
अनारक्षित: 4, 12, 16, 17, 20
पंचायत समिति — खंडार

कुल वार्ड — 23

एससी: 6, 8, 20, 21
एससी महिला: 7, 22, 23
एसटी: 15
एसटी महिला: 16
ओबीसी महिला: 12
ओबीसी: 14
अनारक्षित महिला: 3, 5, 9, 10, 17, 18
अनारक्षित: 1, 2, 4, 11, 13, 19
पंचायत समिति — चौथ का बरवाड़ा

कुल वार्ड — 21

एससी: 8, 13
एससी महिला: 3, 14
एसटी: 5, 15, 19
एसटी महिला: 9, 11
ओबीसी: 17
अनारक्षित महिला: 1, 2, 4, 7, 12, 21
अनारक्षित: 6, 10, 16, 18, 20
पंचायत समिति — मलारना डूंगर

कुल वार्ड — 17

एससी: 14
एससी महिला: 13
एसटी: 4, 9
एसटी महिला: 2, 5
ओबीसी महिला: 7
ओबीसी: 3
अनारक्षित महिला: 8, 15, 16, 17
अनारक्षित: 1, 6, 10, 11, 12
पंचायत समिति — वजीरपुर

कुल वार्ड — 15

एससी: 1, 9
एससी महिला: 11, 12
एसटी: 5
एसटी महिला: 10
ओबीसी: 13
अनारक्षित महिला: 2, 3, 4, 7
अनारक्षित: 6, 8, 14, 15

सिरोही पंचायत चुनाव आरक्षण लॉटरी: 8 समितियों और 27 वार्डों की सूची जारी, कहीं खुशी तो कहीं बिगड़ा दिग्गजों का गणित

ये भी पढ़ें
sirohi panchayat election reservation list released

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 07:13 pm

Published on:

23 Sept 2026 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर पंचायत चुनाव में बदले सियासी समीकरण, आधी सीटों पर महिलाएं बनेंगी प्रधान; जानें कहां कौन लड़ सकेगा चुनाव

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan Nikay Chunav : सवाई माधोपुर उपसभापति चुनाव में हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक

sawai madhopur civic poll controversy bjp police clash over entry
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में मेवा चौधरी बनीं सभापति, 15 साल बाद गंगापुरसिटी में कांग्रेस का कब्जा; वजीरपुर-खंडार में BJP जीती

sawai madhopur municipal council election result
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur : रसोई में था 5 फीट लंबा करैत सांप, देखते ही बहू की निकली चीख, जानें- काटे तो क्या करें, क्या न करें

sawai madhopur house poisonous krait snake entered what to do if bitten
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Election Results: सवाई माधोपुर में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस के हाथ लगी मायूसी; जानिए किसका बनेगा बोर्ड

sawai madhopur election result 2026
सवाई माधोपुर

Rajasthan ACB : चौथ का बरवाड़ा के Ex-SHO महेन्द्र शर्मा पर FIR, 1 लाख रुपए की घूस डिमांड का है आरोप

acb fir sawai madhopur sho mahendra sharma bribery case 
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.