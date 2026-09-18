Sawai Madhopur : रसोई में था 5 फीट लंबा करैत सांप, देखते ही बहू की निकली चीख, जानें- काटे तो क्या करें, क्या न करें

1- कसकर पट्टी न बांधें

सांप के काटने वाली जगह पर बहुत कसकर पट्टी बांधना या घाव के पास चीरा लगाना आम मान्यताएं हैं, लेकिन इनसे संक्रमण और दूसरी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है।

2- तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचें

सर्पदंश के बाद जितनी जल्दी संभव हो, मरीज को चिकित्सकीय सहायता दिलाएं। समय पर इलाज मिलने पर ज्यादातर मामलों में स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है।

3- झाड़-फूंक में समय न गंवाएं

ग्रामीण इलाकों में कई लोग मान्यताओं के चलते पहले देवता या पुजारी के पास जाना पसंद करते हैं। ड्राई बाइट या गैर-विषैले सांप के काटने पर मरीज के ठीक हो जाने से इन मान्यताओं को बल मिलता है, लेकिन किसी भी सर्पदंश में पहले डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है।