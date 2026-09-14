Sawai Madhopur Election Results: सवाई माधोपुर में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस के हाथ लगी मायूसी; जानिए किसका बनेगा बोर्ड

सवाई माधोपुर में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत (File Photo)
Sawai Madhopur Nagar Parishad Election Results: सवाई माधोपुर नगर परिषद में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 60 वार्डों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 18 वार्ड में विजय हासिल की है। वहीं 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बाजी मारी है।
|वार्ड नं.
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|सुभाष वर्मा
|भाजपा
|2
|सुनील महावर
|कांग्रेस
|3
|किशोर सिंह
|कांग्रेस
|4
|रामप्रसाद मीणा
|भाजपा
|5
|अशोक जैन
|भाजपा
|6
|शैलेन्द्र चौधरी
|कांग्रेस
|7
|अनीता देवी
|भाजपा
|8
|राधा शर्मा
|भाजपा
|9
|नरसी
|निर्दलीय
|10
|राधा देवी
|भाजपा
|11
|अनुराधा शर्मा
|भाजपा
|12
|सोनू
|कांग्रेस
|13
|सिराजुद्दीन
|कांग्रेस
|14
|गंगाबाई
|कांग्रेस
|15
|नीरज मीणा
|भाजपा
|16
|अंजना रैगर
|कांग्रेस
|17
|तूफान सिंह
|कांग्रेस
|18
|विनोद कुमार
|कांग्रेस
|19
|सत्यनारायण
|निर्दलीय
|20
|अवधेश
|निर्दलीय
|21
|लता
|निर्दलीय
|22
|चंदन सिंह
|निर्दलीय
|23
|मेघा वर्मा
|भाजपा
|24
|सलीम
|निर्दलीय
|25
|महेश कलोशिया
|भाजपा
|26
|गणेश गुर्जर
|भाजपा
|27
|परवीन बानो
|भाजपा
|28
|हर्षित जैन
|भाजपा
|29
|दीपक शर्मा
|भाजपा
|30
|मोहम्मद आवेश सौदागर
|कांग्रेस
|31
|सौरभ गोयल
|भाजपा
|32
|महेश स्वर्णकार
|निर्दलीय
|33
|अविनाश चौधरी
|भाजपा
|34
|नर्गिस बानो
|भाजपा
|35
|ममता देवी
|भाजपा
|36
|अक्षय सिंघल
|भाजपा
|37
|शाहरूख
|निर्दलीय
|38
|इशरत
|कांग्रेस
|39
|हाजी सलाम
|निर्दलीय
|40
|संगीता वर्मा
|कांग्रेस
|41
|अनिल कुमार शर्मा
|भाजपा
|42
|श्रीचरण महावर
|भाजपा
|43
|मनीष जैन
|भाजपा
|44
|मुन्नी सैनी
|भाजपा
|45
|लाल चंद माली
|भाजपा
|46
|लक्ष्मी सैनी
|भाजपा
|47
|नीलम सैनी
|भाजपा
|48
|जीतेन्द्र परीड़वाल
|कांग्रेस
|49
|कन्हैया लाल सैनी
|भाजपा
|50
|दिनेश कुमार
|कांग्रेस
|51
|अजय कुमार
|कांग्रेस
|52
|रियाजउद्दीन
|कांग्रेस
|53
|भगवान सिंह गुर्जर
|भाजपा
|54
|सीमा सैनी
|भाजपा
|55
|माया गोयल
|भाजपा
|56
|मेवा चौधरी
|भाजपा
|57
|राकेश चंडालिया
|भाजपा
|58
|संजय
|कांग्रेस
|59
|जावेद
|कांग्रेस
|60
|कौशल कंवर शर्मा
|भाजपा
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