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सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Election Results: सवाई माधोपुर में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस के हाथ लगी मायूसी; जानिए किसका बनेगा बोर्ड

Sawai Madhopur Nagar Parishad Election Results 2026: सवाई माधोपुर नगर परिषद में बीजेपी ने 60 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को महज 18 सीटें मिली है।
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सवाई माधोपुर

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Ashib Khan

Sep 14, 2026

sawai madhopur election result 2026

सवाई माधोपुर में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत (File Photo)

Sawai Madhopur Nagar Parishad Election Results: सवाई माधोपुर नगर परिषद में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 60 वार्डों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने 18 वार्ड में विजय हासिल की है। वहीं 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बाजी मारी है।

वार्ड नं.विजेता प्रत्याशीपार्टी
1सुभाष वर्माभाजपा
2सुनील महावरकांग्रेस
3किशोर सिंहकांग्रेस
4रामप्रसाद मीणाभाजपा
5अशोक जैनभाजपा
6शैलेन्द्र चौधरीकांग्रेस
7अनीता देवीभाजपा
8राधा शर्माभाजपा
9नरसीनिर्दलीय
10राधा देवीभाजपा
11अनुराधा शर्माभाजपा
12सोनूकांग्रेस
13सिराजुद्दीनकांग्रेस
14गंगाबाईकांग्रेस
15नीरज मीणाभाजपा
16अंजना रैगरकांग्रेस
17तूफान सिंहकांग्रेस
18विनोद कुमारकांग्रेस
19सत्यनारायणनिर्दलीय
20अवधेशनिर्दलीय
21लतानिर्दलीय
22चंदन सिंहनिर्दलीय
23मेघा वर्माभाजपा
24सलीमनिर्दलीय
25महेश कलोशियाभाजपा
26गणेश गुर्जरभाजपा
27परवीन बानोभाजपा
28हर्षित जैनभाजपा
29दीपक शर्माभाजपा
30मोहम्मद आवेश सौदागरकांग्रेस
31सौरभ गोयलभाजपा
32महेश स्वर्णकारनिर्दलीय
33अविनाश चौधरीभाजपा
34नर्गिस बानोभाजपा
35ममता देवीभाजपा
36अक्षय सिंघलभाजपा
37शाहरूखनिर्दलीय
38इशरतकांग्रेस
39हाजी सलामनिर्दलीय
40संगीता वर्माकांग्रेस
41अनिल कुमार शर्माभाजपा
42श्रीचरण महावरभाजपा
43मनीष जैनभाजपा
44मुन्नी सैनीभाजपा
45लाल चंद मालीभाजपा
46लक्ष्मी सैनीभाजपा
47नीलम सैनीभाजपा
48जीतेन्द्र परीड़वालकांग्रेस
49कन्हैया लाल सैनीभाजपा
50दिनेश कुमारकांग्रेस
51अजय कुमारकांग्रेस
52रियाजउद्दीनकांग्रेस
53भगवान सिंह गुर्जरभाजपा
54सीमा सैनीभाजपा
55माया गोयलभाजपा
56मेवा चौधरीभाजपा
57राकेश चंडालियाभाजपा
58संजयकांग्रेस
59जावेदकांग्रेस
60कौशल कंवर शर्माभाजपा

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Updated on:

14 Sept 2026 12:59 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur Election Results: सवाई माधोपुर में बीजेपी की बल्ले-बल्ले, कांग्रेस के हाथ लगी मायूसी; जानिए किसका बनेगा बोर्ड

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Rajasthan Nikay Election Results Live: अजमेर में BJP को झटका, भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा; जयपुर के 89 वार्डों के नतीजे घोषित

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