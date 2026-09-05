‘BJP को वोट नहीं दिया तो थानों के चक्कर काटोगे’, बामनवास प्रधान शशिकला मीणा के बयान से गरमाया सियासी पारा

एक चुनावी आमसभा के दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए बामनवास प्रधान शशिकला मीणा पर मतदाताओं को सीधे तौर पर यह कहकर धमकाने का आरोप लगा है कि "अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे।" इस एक लाइन के वीडियो क्लिप के बाहर आते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे निकाय चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमा गया है।