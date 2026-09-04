सवाईमाधोपुर नगर निकाय चुनाव: निर्दलीयों के हटते ही बदले चुनावी समीकरण, कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

सवाईमाधोपुर। नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को प्रत्याशियों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। कुल 72 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस लिया है। इनमें 70 निर्दलीय प्रत्याशी और वार्ड नं.14 व 45 से आम आदमी पार्टी का दो प्रत्याशी शामिल है। अब नाम वापसी के बाद सभी वार्डों में चुनावी मुकाबले को लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।