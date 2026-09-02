Rajasthan Nikay Election 2026: भाजपा को लगा तगड़ा झटका, मुकेश बैरवा का पर्चा खारिज, कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध बनेंगे पार्षद

बामनवास नगर पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब दोनों ही प्रमुख दलों के सामने बागियों को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। टिकट वितरण के बाद करीब आधा दर्जन वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों के सामने अपने ही खेमे के असंतुष्ट दावेदारों से मुकाबला करना पड़ेगा। नगर पालिका के सभी 20 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दोनों दलों ने एक भी वार्ड खाली नहीं छोड़ा है। टिकट वितरण के बाद कई वार्डों में पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक हो गया है।