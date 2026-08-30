सवाई माधोपुर : कल से 80 रुपए लीटर दूध और 1500 रुपए किलो मिलेगा देशी घी, बैठक में हुआ फैसला

सवाई माधोपुर। पशुपालन महंगा होने के चलते दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। चौथ का बरवाड़ा में दूध देने वाले किसानों और दूध विक्रेताओं की बैठक में एक सितंबर से दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का घी 1500 रुपए प्रति किलो बेचने पर सहमति बनी। वहीं 1 से 3 सितंबर तक दूध की सप्लाई बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तय निर्णय का उल्लंघन करने पर 2100 रुपए जुर्माना लगाने पर भी सहमति बनी।