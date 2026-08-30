राजस्थान: 25000 के हार्डकोर अपराधी को पुलिस कस्टडी में ‘VIP ट्रीटमेंट’! दुकान पर बैठकर कर रहा था चाय-नाश्ता

पुलिस की ओर से किसी हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है। ऐसे में पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपी का सार्वजनिक स्थान पर रुकना और वहां चाय-नाश्ता करना कई सवाल खड़े करता है। खासकर तब, जब आरोपी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया हो। वीडियो के सामने आने के बाद लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी को दुकान पर रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? आरोपी को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने की अनुमति किस स्तर पर दी गई? हालांकि इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।