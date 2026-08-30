Pali Accident: कार की टक्कर से पिता-पुत्र की एक साथ हुई मौत, गर्भवती पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

सदर थाने के एएसआई श्रवण सिंह ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 7 बजे गुंदोज निवासी 52 साल के मिश्रीलाल और उसके 26 साल के बेटे विक्रम बाइक से पाली की तरफ आ रहे थे। उसी समय गुजरात की एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर मिश्रीलाल व विक्रम उछलकर सड़क पर गिरे तथा गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को बांगड़ चिकित्सालय लाई। वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे के बाद कार और बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।