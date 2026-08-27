Rajasthan : रक्षाबंधन पर जिस भाई की कलाई पर राखी बांधनी थी, उसी के साथ निकली अंतिम यात्रा, रो पड़ा पूरा गांव

बाबरा के रूपनगर सरहद में बुधवार को एनीकट में डूबने से हुई भाई-बहन की मौत ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया। बकरियां चराने जंगल गए 9 वर्षीय रीना और उसके सात वर्षीय भाई राहुल की जिंदगी का सफर अचानक थम गया। सूचना मिलने पर पाली के रास थाने के एएसआइ धर्माराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को एनीकट से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद गुरुवार को दोनों के शवों का रास सीएचसी स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।