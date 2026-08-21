Rajasthan: पुरानी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दो पक्षों के सात घायल, गांव में पुलिस बल तैनात

पुलिस के अनुसार सिराणा निवासी वीरेंद्र सिंह राजपूत और अजयपाल सिंह राजपूत के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इसी दौरान फायरिंग हुई, जिसमें वीरेंद्र सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। घटना में रतिदेव सिंह (48), सूरजभान सिंह (36) पुत्र शैतान सिंह और शैतान सिंह (80) पुत्र गजेसिंह घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष के सिरोही जिले के पालड़ी एम क्षेत्र के वाड़का गांव निवासी विजय सिंह (49) पुत्र राजूसिंह और सिराणा निवासी पुष्पा कंवर (70) पत्नी दौलत सिंह राजपूत भी घायल हुईं।