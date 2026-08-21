Pali : निर्दोषों को एमडी केस में फंसाया, पुलिस जांच में खुला राज, बेशकीमती जमीन हड़पने की थी साजिश, 6 गिरफ्तार

जैतारण पुलिस उप अधीक्षक रमेन्द्रसिंह हाडा ने बताया कि जांच में सामने आया कि मीठाराम मेघवाल के पास जालोर जिले के सायला क्षेत्र में हाईवे पर करीब 19 बीघा बेशकीमती जमीन है। उसके व्यापारिक साझेदार मित्रों की नजर इस जमीन पर थी। महेन्द्र राजपुरोहित और हड़माराम ने पहले मीठाराम की जमीन का मुख्तियारनामा करवाया और बाद में उसे गुमराह कर बेच दिया। इसकी रा​शि मीठाराम को नहीं देना चाहते थे। जब जमीन वापस दिलाने का दबाव बढ़ा तो उसे दोबारा व्यापार में साथ लेने का भरोसा दे दिया। इसके बाद मीठाराम को पैसे नहीं देने की नीयत से उसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई।