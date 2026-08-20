Pali: मंदिर की लाइट जलाने चढ़ा 10 साल का मासूम, पैर फिसला तो 10 फीट नीचे लोहे की जाली पर गिरा; सीने में घुसा सरिया

मारवाड़ जंक्शन के रजत जयंती कॉलोनी निवासी घायल मासूम के पिता मुकेश नाथ ने बताया कि उनका 10 साल का बेटा मंदिर पर लाइट ऑन करने ऊंचाई पर चढ़ा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह करीब 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। नीचे लोहे की खड़ी जाली लगी हुई थी, जिस पर गिरने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भुवनेश्वर तीसरी कक्षा का छात्र है। हादसे में लोहे की जाली का एक सरिया भुवनेश्वर के सीने में करीब दो इंच तक घुस गया। अचानक हुए इस हादसे से परिजन बुरी तरह घबरा गए। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन बच्चे को लेकर मारवाड़ जंक्शन अस्पताल पहुंचे। जहां उसे गंभीर हालत में पाली रेफर कर दिया।