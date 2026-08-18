Pali News: केमिकल टैंक में गिरने से सेल्स एग्जीक्यूटिव की मौत, निरीक्षण के दौरान हुआ हादसा

पाली। शहर के मंडिया रोड स्थित जिला उद्योग केंद्र के पास मंगलवार को एक निजी फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया, जब केमिकल टैंक का निरीक्षण कर रहे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का अचानक संतुलन बिगड़ गया। वह करीब सात फीट गहरे टैंक में जा गिरे। हादसे के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।