Kota: 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मौत, सांप डसने से गई इकलौते बेटे की जान

प्रदीप के पिता ने बताया कि वह उनका इकलौता बेटा था। वह तालेड़ा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। प्रदीप की मौत के बाद शव को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्च्युरी में रखवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की।