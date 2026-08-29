Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन तेज, सरसों मंदी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव 30 रुपए तेज और सरसों के भाव 100 रुपए मंदे रहे। लहसुन के भाव में 300 रुपए की तेजी रही और भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक करीब 1 हजार कट्टे रही। खाद्य तेलों के भाव में आंशिक परिवर्तन रहा।