अलवर: 132 नामांकन पत्र निरस्त, पूर्व सभापति शकुंतला भी नहीं लड़ सकेंगी चुनाव; हेमंत का पर्चा रद्द होने पर भड़की कांग्रेस

इसी तरह वार्ड 31 से सुरेंद्र गुर्जर, आशीष अरोड़ा, जगदीश, रामौतार, वार्ड 32 से पुष्पेंद्र, अनीता अग्रवाल, शोभा, रोहन मीणा, सोहन सिंह, वार्ड 33 से उम्मेद सिंह, कपिल शर्मा, विशाल भाटी, वार्ड 34 से कमलेश सैनी, विनस खान, वार्ड 35 से अंजना सैनी, वार्ड 36 से जगदीश प्रसाद, वार्ड 37 से फूल कंवर, खेलवंती, रेनू, वार्ड 38 से अयूब खान, वार्ड 40 से अनीता, मोनिका, गीतांजलि, वार्ड 41 से सतीश, वार्ड 42 से महेश, किशोर, अभिषेक कुमार, महेश कुमार, लोकेश वर्मा, लोकेश बैरवा, मोनू कुमार, वार्ड 44 से खेमचंद महावर, विनोद महावर, पूनम, वार्ड 45 से स्वाति गोयल, ओमवती, वार्ड 46 से मनोज सैनी, वार्ड 47 से फूलवती, वार्ड 48 से वंदना गुप्ता, राजरानी शर्मा, वार्ड 49 से कीर्ति शर्मा, वार्ड 51 से आशा, वार्ड 52 से शकुंतला सोनी, अंजना दीवान, वार्ड 53 से ग्रेस कुमार अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, वार्ड 54 से सोनम, वार्ड 57 से संजय, मालती, रानी, वार्ड 58 से रीना चौपड़ा, हेमंत कुमार, वार्ड 59 से कपिला खंडेलवाल, चिंकी कौर, वार्ड 60 से हर्षवर्धन सिंह, वार्ड 62 से पंकज सिंह, वार्ड 63 से अंकुर आहूजा, मातादीन गुर्जर व वार्ड 65 से अनूप सिंह जाट का पर्चा निरस्त हुआ है।