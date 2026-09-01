Alwar: बघेरे ने 3 बकरियां और 1 बछड़े का किया शिकार, ग्रामीणों का धरना

ग्रामीणों के धरने की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसीएफ शुभम गोयल, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सैन और वनपाल देशराज मीना ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है।



इससे पहले भी बघेरे द्वारा मवेशियों का शिकार करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द प्रभावी कार्रवाई कर बघेरे के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है।