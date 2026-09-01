1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: बघेरे ने 3 बकरियां और 1 बछड़े का किया शिकार, ग्रामीणों का धरना

अकबरपुर क्षेत्र के झिरी स्थित कलसीकाला गांव में बघेरे का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात एक बघेरे ने किसान के बाड़े में घुसकर तीन बकरियों और एक बछड़े को मार डाला। घटना से नाराज ग्रामीण मृत मवेशियों को वन विभाग चौकी के गेट पर रखकर धरने पर बैठ गए।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 01, 2026

akbarpur leopard attack

घटना के विरोध में ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना (फोटो - पत्रिका)

अकबरपुर क्षेत्र के झिरी इलाके में बघेरे का आतंक ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। कलसीकाला गांव में बीती रात बघेरे ने एक किसान के बाड़े में घुसकर तीन बकरियों और एक बछड़े का शिकार कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी फैल गई। बुधवार सुबह ग्रामीण अपने मृत मवेशियों को लेकर वन विभाग चौकी पहुंचे और गेट के बाहर रखकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार कलसीकाला गांव निवासी किसान रामकिशोर मीना पुत्र मूलचंद के बाड़े में बीती रात बघेरा घुस गया। बघेरे ने बाड़े में मौजूद तीन बकरियों और एक बछड़े पर हमला कर उन्हें मार डाला। सुबह मवेशियों के मृत मिलने के बाद किसान और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले करीब एक माह से बघेरे का लगातार आतंक बना हुआ है। इस दौरान बघेरा डेढ़ दर्जन से अधिक मवेशियों का शिकार कर चुका है। आए दिन हो रहे हमलों से पशुपालक और किसान चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए पशुधन आय का महत्वपूर्ण साधन है और मवेशियों की मौत से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मुआवजा की मांग

घटना के विरोध में सुबह करीब 8 बजे ग्रामीण मृत मवेशियों को लेकर वन विभाग चौकी के गेट पर पहुंचे। यहां उन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि बघेरे को जल्द पकड़कर क्षेत्र से हटाया जाए और जिन पशुपालकों के मवेशियों की मौत हुई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

धरना प्रदर्शन में उपजिला प्रमुख ललिता मीना, विधायक पुत्र लोकेश मीना, झिरी सरपंच रामस्वरूप कोली, पिपलाई सरपंच विश्राम मीना और प्रतापगढ़ सरपंच कप्तान सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।


बढ़ाता जा रहा है बघेरे का आतंक

ग्रामीणों के धरने की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसीएफ शुभम गोयल, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र सैन और वनपाल देशराज मीना ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है।

इससे पहले भी बघेरे द्वारा मवेशियों का शिकार करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द प्रभावी कार्रवाई कर बघेरे के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है।

Alwar News: बोरवेल में गिरे 7 साल के बालक को बचाया, ये तरकीब आई काम

ये भी पढ़ें
alwar laxmangarh borewell rescue

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 02:21 pm

Published on:

01 Sept 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: बघेरे ने 3 बकरियां और 1 बछड़े का किया शिकार, ग्रामीणों का धरना

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: प्याज की खेती हुई महंगी: अलवर में बुवाई 30% तक कम, नवंबर में बढ़ सकते हैं दाम

alwar onion farming
अलवर

Alwar News: बोरवेल में गिरे 7 साल के बालक को बचाया, ये तरकीब आई काम

alwar laxmangarh borewell rescue
अलवर

राजस्थान BJP में नहीं थमी बगावत: टिकट कटते ही प्रवक्ता समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

rajasthan bjp rebellion as leaders quit party
अलवर

Rajasthan : अलवर में खुले बोरवेल में गिरा 10 साल का बालक, 2 JCB से खुदाई शुरू, NDRF टीम पहुंची, आखिर में मिली सफलता

Alwar 10 year boy fell open borewell Rescue continues 2 JCBs Excavation
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस और भाजपा ने जारी किए 65 वार्डों के प्रत्याशी, देखें पूरी सूची

alwar candidate list 65 wards
चुनाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.