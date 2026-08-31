Rajasthan : अलवर में खुले बोरवेल में गिरा 10 साल का बालक, 2 JCB से खुदाई शुरू, NDRF टीम पहुंची, आखिर में मिली सफलता

Rajasthan : अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बुटोली गांव में सोमवार शाम करीब 5 बजे 10 साल का बालक भानु गुर्जर पतंग लूटते समय खुले बोरवेल में जा गिरा। बोरवेल घास से ढंका हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 2 जेसीबी मशीनों से रेस्क्यू शुरू किया गया। देर रात तक बालक का पता नहीं चला सका। बच्चा बोरवेल में करीब 40 फीट की गहराई पर अटका हुआ बताया जा रहा है। मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और बोरवेल में नली डालकर बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। जिले के कई थानों की पुलिस टीमें मौके पर मौजूद है। काफी मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकला।