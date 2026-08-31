Rajasthan: टेम्पो में बैठी 2 बहनों पर थी ड्राइवर की बुरी नजर, बचने की कोशिश में 19 वर्षीय युवती की मौत

जानकारी के अनुसार 21 अगस्त की रात नयापुरा लाखेरी जिला बूंदी निवासी जयश्री बैरवा और निशा बैरवा पुत्री परमानंद बैरवा हीरो चौक से टेम्पो में बैठी थीं। हीरो चौक पर एक टेम्पो खड़ा मिला, जिसमें दोनों युवतियां बैठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रास्ते में टेम्पो चालक ने वाहन तेज गति से चलाना शुरू कर दिया और कथित रूप से बदनीयती से दोनों युवतियों को अपने साथ ले जाने लगा। युवतियों के चिल्लाने पर भी चालक ने टेम्पो नहीं रोका। इस दौरान रास्ते में हुई घटना के दौरान दोनों को गंभीर चोटें आई।