‘शुक्र है हम लौट आए…’ नेपाल की तबाही से बाल-बाल बचे अलवर के ममता और कपिल, बोले- भगवान ने हमारी जिंदगी बचा ली

अलवर. कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले अलवर के दंपती को भोलेनाथ के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन जब वे अलवर लौटे तो दो दिन बाद ही नेपाल में तबाही मच गई। उन्होंने धन्यवाद दिया कि भगवान ने हमारी जान बचा ली। हसन खां मेवात नगर निवासी ममता और कपिल 18 अगस्त को अलवर से दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली से फ्लाइट के जरिए वे नेपाल पहुंचे। उनके साथ करीब 37 यात्री थे। जिसमें एनआरआई भी शामिल थे। काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन किए और इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आगे बढ़े। यात्रा की पूरी तैयारी थी। चीन ने भीड़ को देखते हुए उन्हें आगे जाने से रोक दिया। अगले सप्ताह 5 सितंबर तक यात्रा फिर से शुरू होने की बात कही। ऐसे में ममता और कपिल ने वहां रुकने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया।