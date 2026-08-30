Alwar: शहरी सरकार की सियासत में महिलाओं का दबदबा, सत्ता के साथ चलता रहा निकाय

शहरी सरकार में महिलाओं का दबदबा रहा है। चाहे नगर परिषद हो या नगर निगम लंबे समय तक कमान महिलाओं के हाथ में रही है। दिलचस्प संयोग यह रहा कि निगम में जिस पार्टी का बोर्ड बना, प्रदेश में सत्ता भी उसी पार्टी के हाथ में रही। वर्ष 1999 में कांग्रेस का बोर्ड बना और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2004 में भाजपा का बोर्ड बना, तब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। वर्ष 2014 में भी भाजपा का बोर्ड बना और उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी।