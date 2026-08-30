Alwar: सामान्य अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीजर में खराबी, उठे मेंटेनेंस पर सवाल

इसके साथ ही काम एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की शर्त भी थी। तय समय में काम पूरा नहीं होने पर वर्क ऑर्डर निरस्त किए जाने का प्रावधान रखा गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं हुआ और वर्क ऑर्डर भी निरस्त नहीं किया गया। बाद में अगस्त के दूसरे सप्ताह में दोनों डीप-फ्रीजर को नई मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया।



नई मोर्चरी में चार-चार केबिन वाले दो डीप-फ्रीजर लगाए गए हैं। इनमें एक साथ कुल आठ शवों को सुरक्षित रखने की क्षमता है। अलवरएनईबी थाना पुलिस ने 24 अगस्त को एक लावारिस शव की पहचान के लिए सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। इसके अगले दिन 25 अगस्त को जीआरपी थाना पुलिस ने भी एक लावारिस शव मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया।