Alwar: बाजार में पार्किंग संकट, सभी प्रस्ताव फेल; कब तक सड़क किनारे खड़ी होंगी गाड़ियां

अलवर शहर के बाजारों में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए बने तमाम प्रस्ताव कागजों से आगे नहीं बढ़ पाए। जहां भी पार्किंग की जगह तलाश कर योजना तैयार की गई, वहां जमीन, स्वामित्व, तकनीकी या अन्य किसी पेच ने रास्ता रोक दिया। नतीजा यह कि बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को अब सड़क किनारे ही वाहन खड़े करने पड़ेंगे और शहर को जाम की समस्या के लिए तैयार रहना होगा।



पार्किंग के स्थायी समाधान के बजाय यूआइटी और नगर निगम की कवायद फाइलों में उलझी नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव में यह मुद्दा फिर चर्चा में है। व्यापारियों से लेकर आमजन पार्किंग चाहते हैं। जगह न मिलने के कारण मजबूरी में उन्हें वाहन सड़कों पर ही खड़े करने पड़ रहे हैं।