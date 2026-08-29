Alwar: लीवर की समस्या के कारण शारीरिक विकास नहीं हो रहा था, लेकिन हार नहीं मानी…अब देश के लिए खेलेगा अनुज

अनुज की सफलता का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में अनुज को लीवर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस कारण शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा था। ऐसे समय में अनुज के पिता राकेश कुमार ने बेटे को खेलों से जोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने तीरंदाजी को इसलिए चुना, क्योंकि यह खेल शारीरिक विकास के साथ-साथ एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है।



यही निर्णय आगे चलकर अनुज के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साधारण परिवार से आने वाले अनुज पिछले कई वर्षों से अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कोच विनोद सैनी के मार्गदर्शन में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाया।