Alwar Accident: रोडवेज बस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, गर्भ में पल रहा मासूम भी नहीं बचा

अलवर। बड़ौदामेव क्षेत्र में एक परिवार के लिए 23 अगस्त की शाम ऐसी दर्दनाक खबर लेकर आई, जिसका दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। अलवर-भरतपुर मार्ग पर घोकी का तिबारा बिजलीघर के पास रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में घायल हुई गर्भवती महिला धोली (25) ने भी गुरुवार की रात जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके साथ उसके गर्भ में पल रहा छह माह का मासूम भी दुनिया में आने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया।