Alwar: अलवर में यहां 5 सितंबर से सड़क चौड़ीकरण का काम होगा शुरू

सड़क निर्माण के दौरान सबसे बड़ी समस्या धूल की बनी हुई है। वाहनों के गुजरने पर मिट्टी और धूल उड़ती है, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में धूल पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे रहने और व्यापार करने वाले लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



खासकर सांस से जुड़ी समस्या वाले लोगों के लिए धूल परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि, बारिश के दौरान मिट्टी दब जाने से धूल की समस्या फिलहाल कुछ कम हुई है। लेकिन बारिश रुकने और निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने के बाद धूल फिर बढ़ने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी को सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि धूल से राहत मिल सके।