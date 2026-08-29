Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पिकअप पलटी; 3 लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 92/900 के पास सिरमौर पुलिया के नजदीक सुबह करीब 4 बजे हुआ। पिकअप में सवार लोग मेरठ से पौधे लेकर अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में एक निजी फार्म हाउस पर जा रहे थे। इसी दौरान चालक ने आगे चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया।



ओवरटेक के दौरान पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित पिकअप डिवाइडर से टकराने के बाद एक्सप्रेस-वे की दूसरी साइड पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि वाहन में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। वाहन चालक उजैर पुत्र बाबर निवासी मवाना और उसके पास केबिन में बैठे औरंगजेब पुत्र शाहनवाज निवासी मवाना घायल हो गए।