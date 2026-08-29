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Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पिकअप पलटी; 3 लोगों की मौत

अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। सिरमौर पुलिया के पास एक पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में पांच लोग घायल हुए, जिनमें से तीन की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। दो घायलों का इलाज जारी है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 29, 2026

delhi mumbai expressway accident

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 की मौत

अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सिरमौर पुलिया के पास एक पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ने से वह डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ पलट गई। हादसे में पिकअप सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदामेव पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया।

अनियंत्रित पिकअप डिवाइडर जा टकराई

जानकारी के अनुसार हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 92/900 के पास सिरमौर पुलिया के नजदीक सुबह करीब 4 बजे हुआ। पिकअप में सवार लोग मेरठ से पौधे लेकर अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में एक निजी फार्म हाउस पर जा रहे थे। इसी दौरान चालक ने आगे चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया।

ओवरटेक के दौरान पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित पिकअप डिवाइडर से टकराने के बाद एक्सप्रेस-वे की दूसरी साइड पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि वाहन में सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। वाहन चालक उजैर पुत्र बाबर निवासी मवाना और उसके पास केबिन में बैठे औरंगजेब पुत्र शाहनवाज निवासी मवाना घायल हो गए।

तीन लोगों की मौत

वहीं, पिकअप के पीछे बैठे तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शाहदाव (45) पुत्र शरीफ उल्ला खां निवासी शाहजहांपुर मिठोर, जिला मेरठ, शबाहत (25) पुत्र कल्लू निवासी मवाना, जिला मेरठ और अफसर (22) पुत्र रिजवान निवासी मवाना, जिला मेरठ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पिकअप के पीछे बैठे तीनों लोग सो रहे थे।


सभी राजगढ़ जा रहे थे

चालक उजैर ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे सिरमौर पुलिया के पास एक ट्रक को ओवरटेक करते समय वाहन का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद पिकअप डिवाइडर से टकराई और पलट गई। चालक के अनुसार केबिन में बैठे दो लोग घायल हुए, जबकि पीछे बैठे तीन लोगों की जान चली गई। परिजनों के अनुसार सभी लोग मेरठ स्थित हिना नर्सरी से पेड़ लेकर राजगढ़ क्षेत्र में एक निजी फार्म हाउस में पौधारोपण के लिए जा रहे थे। रास्ते में अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में यह हादसा हो गया।

एक्सप्रेस-वे पर लगातार बढ़ रहा हादसों का आंकड़ा

हादसे के बाद मृतकों के शवों को गोविंदगढ़ मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइन सिस्टम लागू होने के बावजूद सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। तेज गति और ओवरटेकिंग जैसे कारणों से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

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Updated on:

29 Aug 2026 12:22 pm

Published on:

29 Aug 2026 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, पिकअप पलटी; 3 लोगों की मौत

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