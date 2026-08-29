अलवर में दिनदहाड़े फ्लैट में चोरी, लाखों के जेवर और नकदी ले गए चोर

सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस के लिए अहम सुराग बन सकती है। फुटेज में दोपहर करीब 1:30 बजे कैप पहने कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। पीड़िता ने सोसायटी में काम करने वाले कुछ स्वीपरों पर शक जताया है और उनमें से एक व्यक्ति की पहचान करने का भी दावा किया है। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने तक किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।