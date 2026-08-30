Vidya Sambal Recruitment: विद्या संबल में भर्ती की तैयारी, सेकंड-थर्ड ग्रेड को फिलहाल नो-एंट्री

विद्या संबल में चयन के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता के अंकों के आधार पर सीधे मेरिट तैयार होगी। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत और प्रशिक्षण योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंक भार रहेगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।



समान अंक होने पर अधिक आयु वाले निजी अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी। 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षक और पात्र निजी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 1 से 7 सितंबर तक संबंधित विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से दोपहर 12 बजे तक जमा कराने होंगे।