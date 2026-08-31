Alwar: एक ही प्लॉट 8 लोगों को बेच डाला, खुद ने भी उठा लिया बैंक से लोन; ऐसे सामने आया मामला

अलवर। शहर में एक प्लॉट को आठ लोगों को बेचने का मामला सामने आया है। यही नहीं आरोपी ने खुद इस प्लॉट पर लोन भी उठा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना पुलिस को दी रिपोर्ट में सुखविंदर कौर ने आरोप लगाया कि उन्होंने सेक्टर-20 में 74 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखंड प्लॉट संख्या आर-23 को राहुल कुमार से खरीदा था। इसके लिए 7 मार्च, 2022 को 11 लाख रुपए की रजिस्टर्ड बिक्री पत्र कराई गई। शिकायत में बताया गया है कि राशि का भुगतान एनईएफटी और चेक के माध्यम से किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि इस प्लॉट की अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री और बिक्री होती रही। यही नहीं आरोपी ने खुद इस भूखंड पर 2024 में लोन उठाया।