Alwar: अलवर में 4-5 दिन से बारिश नहीं, उमस ने बढ़ाई परेशानी; 129 में सिर्फ 14 बांधों में पानी

हालांकि इससे पहले जिले के कई इलाकों में बीच-बीच में हुई हल्की बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई थी। खेतों में खड़ी फसलों को बारिश से संजीवनी मिली और फिलहाल अधिकांश फसलें अच्छी स्थिति में बताई जा रही हैं। लेकिन अब बारिश का लंबा अंतराल बढ़ने पर किसानों के साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ने लगी है।



जिलेवासियों को अब अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार है। झमाझम बारिश से जहां उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं सूखे पड़े बांधों और जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ सकती है। लेकिन इस बार लोगों को बारिश ने निराश ही किया है और अब आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की कम ही संभावना है। अलवर जिले में कुल 129 बांध हैं, लेकिन अब तक केवल 14 बांधों में ही पानी की आवक दर्ज की गई है।