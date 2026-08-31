राजस्थान निकाय चुनाव से पहले BJP में बगावत, पूरी कार्यकारिणी समेत 2 मंडल अध्यक्षों ने छोड़ी पार्टी, OBC मोर्चा महामंत्री का भी इस्तीफा

अलवर। नगर निगम के वार्ड सदस्यों (पार्षदों) के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। शहर के चार में से दो मंडल अध्यक्षों ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे भाजपा जिलाध्यक्ष को भेजे गए हैं। ये दोनों मंडल शहर के 65 में से 33 वार्डों को कवर करते हैं। इनमें श्री विवेकानंद मंडल 17 और श्री केशव मंडल 16 वार्डों को कवर करता है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता को फोन किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।