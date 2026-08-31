Alwar: अलवर नगर निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन, मिनी सचिवालय में भारी भीड़

अलवर मिनी सचिवालय में बनाए गए सभी नामांकन केंद्रों पर सुबह से लोगों की आवाजाही तेज रही। खासकर नामांकन केंद्र संख्या 14 से 26 तक सबसे अधिक भीड़ देखी गई। सुबह करीब 11:30 बजे तक 50 से अधिक दावेदार लाइन में लगे हुए थे। सुबह 11 बजे तक प्रमुख राजनीतिक दलों के कई दावेदार नामांकन केंद्र पर नहीं पहुंचे थे, जबकि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे थे।